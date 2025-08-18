Euforia no Aeroporto com aterragem do avião da easyJet

O vento começa a dar tréguas no Aeroporto da Madeira. Depois de uma manhã atribulada, onde cinco aviões foram divergidos, os aviões da JET2, proveniente de Londres, e o da easyJet conseguiram aterrar.

Cinco aviões divergidos devido ao vento em Santa Cruz As operações no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo estão novamente condicionadas.

Os vários passageiros que aguardam no Aeroporto para seguir viagem ou até mesmo por familiares não ficaram indiferentes e festejaram estas aterragens com sucesso.

Veja o vídeo.