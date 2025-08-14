Moradores do Caniço de Baixo sem água desde ontem

Alguns moradores do Caniço de Baixo afirmam estar sem água desde a noite de ontem, o que tem causado grande constrangimento.

Segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz, tratou-se de uma avaria no sistema público.

A autarquia informou que devido a este problema o abastecimento de água potável na estrada Ponte de Oliveira e Caniço de Baixo estará interrompido durante o dia de hoje e promete ser breve na resolução.