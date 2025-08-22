Avaria nas bombas deixou moradores do ‘Várzea Parque’ sem água

A Câmara Municipal do Funchal informou que o piquete das águas tem se deslocado ao edifício ‘Várzea Park’, na sequência das sucessivas faltas e água ocorridas durante a noite e das reclamações que tem recebidas.

No entanto, questionada pelo DIÁRIO, a autarquia esclareceu que não tem qualquer tipo de responsabilidade nesta ocorrência, visto que a manutenção dos equipamentos elevatórios é da responsabilidade do condomínio do edifício.

“Quando entrou a primeira reclamação, no dia 13 de Agosto, a equipa de piquete da CMF deslocou-se ao local e verificou que o edifício em questão é abastecido por um sistema de bombagem (rede predial). Das três bombas existentes nenhuma estava a funcionar”, adiantou, dando conta de que o problema “tem sido sempre a avaria das bombas do sistema de bombagem do edifício”.

Além disso a autarquia informou que durante o dia de ontem os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram a abastecer o edifício com um autotanque.