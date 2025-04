Falta de água no Várzea Park mobiliza Bombeiros para encher tanque

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados na tarde deste sábado, 19 de Abril, para intervir no edifício Várzea Park, em São Martinho, na tentativa de solucionar o problema da falta de água que afecta o conjunto habitacional há mais de 24 horas, em pleno fim-de-semana prolongado.

Inaugurado em 2007, o Várzea Park é o maior complexo de habitação privado da Madeira, com 271 fogos. Na sexta-feira, 18 de Abril, uma avaria interna, alegadamente na bomba de pressão, provocou a interrupção do fornecimento de água a diversos blocos do edifício, desde as 13 horas de ontem.

Segundo apurou o DIÁRIO, algumas fracções chegaram a ter acesso a água, contudo em pouca quantidade, impossibilitando o correcto funcionamento dos esquentadores.

Hoje, a empresa MadC, responsável pela gestão do condomínio, informou os condóminos que os poços de água do edifício estavam quase vazios devido ao elevado fluxo de saída de água. Mais tarde, a empresa comunicou a chegada dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que estão a colaborar no processo de enchimento dos tanques para restabelecer o fornecimento de água aos moradores.