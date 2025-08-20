Homem de 43 anos encontrado morto em Santo António

Um homem de 43 anos foi encontrado cadáver esta manhã nas zonas altas de Santo António.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e aguardou a chegada do Delegado de Saúde que confirmou o óbito.