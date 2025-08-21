 DNOTICIAS.PT
Mulher encarcerada após capotamento no Porto Santo

Foto Dr

Uma mulher de 40 anos ficou ferida esta tarde, na sequência de um acidente ocorrido na zona da Camacha, no Porto Santo.

O carro que conduzia despistou-se por volta das 14 horas e acabou por capotar, deixando a vítima encarcerada no interior do automóvel.

Para o local seguiram os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, com uma ambulância, uma viatura de desencarceramento e um carro de apoio e procederam à retirada da vítima.

A mulher, que apresentava ferimentos na face e algumas queixas de dores, foi imobilizada e transportada para o Centro de Saúde do Porto Santo.

