Mulher encarcerada após capotamento no Porto Santo

Uma mulher de 40 anos ficou ferida esta tarde, na sequência de um acidente ocorrido na zona da Camacha, no Porto Santo.

O carro que conduzia despistou-se por volta das 14 horas e acabou por capotar, deixando a vítima encarcerada no interior do automóvel.

Para o local seguiram os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, com uma ambulância, uma viatura de desencarceramento e um carro de apoio e procederam à retirada da vítima.

A mulher, que apresentava ferimentos na face e algumas queixas de dores, foi imobilizada e transportada para o Centro de Saúde do Porto Santo.