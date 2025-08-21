Moradores denunciam “lixeira” no Campanário

O amontoado de lixo no Campanário, junto ao viaduto da via rápida, está a indignar os moradores.

Segundo relatam, esta “tem sido uma imagem frequente” nos últimos tempos, com os contentores transformados “numa autêntica lixeira”.

Além disso, reclamam também da falta de civismo por parte de alguns residentes, que além dos resíduos normais depositam ali colchões e outros ‘monstros’ juntos aos caixotes.

“Uma imagem pouco apelativa para quem visita o Campanário”, admitem.

“Isto para não falar que o contentor destinado ao vidro está cheio de lixo geral há vários dias e não podemos usar o vidrão”, lamentou um residente, referindo que o mesmo acontece com o ecoponto azul.