 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Panela esquecida ao lume assustou moradores da Madalena

None

Fumo a sair de uma residência assustou ontem à noite os moradores do Beco da Madalena, em Santo António.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 22h40, que mobilizaram para o local nove elementos com duas viaturas de combate a incêndios.

Quando lá chegaram verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo