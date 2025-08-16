Panela esquecida ao lume assustou moradores da Madalena

Fumo a sair de uma residência assustou ontem à noite os moradores do Beco da Madalena, em Santo António.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 22h40, que mobilizaram para o local nove elementos com duas viaturas de combate a incêndios.

Quando lá chegaram verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume.