Parque Ecológico do Funchal renasceu das cinzas

O ambientalista e geógrafo Raimundo Quintal recordou esta quinta-feira, 14 de Agosto, "o incêndio de origem criminosa", que destruiu quase por completo o Parque Ecológico do Funchal e o Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha, há 15 anos. Hoje, destacou, a área que fora completamente devastada, renasceu das cinzas.

Numa das suas habituais partilhas na rede social Facebook, o investigador sublinhou o trabalho fundamental da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal na recuperação na área ardida, através do projecto 'Renascer das Cinzas'.

Para assinalar os 15 anos do incêndio, Raimundo Quintal divulgou um registo fotográfico comparativo. “Seleccionámos três fotografias de 2010 e outras três, exactamente dos mesmos espaços, registadas no passado dia 9. As imagens são mais esclarecedoras que qualquer discurso sobre estes quinze anos de trabalho duro em prol da Natureza”, afirmou o ambientalista.

"Poucos dias depois [do incêndio], a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal iniciou o projecto 'RENASCER DAS CINZAS'. Quinze anos após a catástrofe ecológica, nas áreas onde os voluntários têm persistentemente plantado espécies endémicas e nativas, e combatido as plantas invasoras é bem visível a restauração do ecossistema. Raimundo Quintal

A iniciativa permitiu mobilizar centenas de voluntários para restaurar o ecossistema, através de acções de plantação de espécies endémicas e nativas, bem como no combate a plantas invasoras.