Binter realiza primeira viagem para o Porto Santo apesar das condições adversas
O AR 72, da companhia aérea Binter, realizou a sua primeira viagem entre a Madeira e o Porto Santo, apesar das condições atmosféricas adversas.
O avião chegou ao destino às 07h59 com uma boa taxa de ocupação, habitual às segundas-feiras. Para o regresso à Madeira, também se registou uma ocupação satisfatória.
Com a previsão de melhoria das condições meteorológicas durante a tarde, é muito provável que a segunda viagem decorra no início da noite, com partida da Madeira às 19 horas, chegada ao Porto Santo às 19h25, e regresso à Madeira às 20 horas, com aterragem prevista para as 20h25.