Marco Silva quer Benfica com identidade dominadora no maior desafio da carreira

O treinador Marco Silva confessou hoje que orientar o Benfica é o "maior desafio da carreira", face ao momento que o clube 'encarnado' atravessa, pelo que deseja incutir uma "identidade dominadora" para ganhar títulos no futebol.

"É o maior desafio da minha carreira pelo momento da minha carreira, pelo momento que o Benfica atravessa e pela dimensão do Benfica", afirmou o técnico luso, que assinou um contrato de dois anos, até 2028, com opção por mais um, depois de ter chegado proveniente dos ingleses do Fulham.

Durante a apresentação a sua apresentação, que decorreu no Museu Cosme Damião, em Lisboa, o treinador, de 48 anos, deixou claro que deseja ver o emblema lisboeta com uma "identidade dominadora".

"Quem está neste clube tem de pensar desta forma. Não faz sentido pensar de forma diferente e é para acrescentar sempre algo. Esse é o objetivo. Uma identidade dominadora para vencer em Portugal terá de ser o caminho. É sermos uma equipa dominadora", apontou.

O sucessor de José Mourinho, que rumou aos espanhóis do Real Madrid, no comando técnico das 'águias' reconheceu que o novo cargo traz "responsabilidade, honra e orgulho" para fazer do Benfica campeão nacional, algo que não acontece desde 2022/23, então sob o comando do alemão Roger Schmidt.

"Se não acreditasse, não estava aqui de certeza absoluta. Acredito muito, muito. Estamos claramente capazes de tornar o Benfica campeão e sermos competitivos. Sabemos das dificuldades, temos grandes concorrentes", declarou.

A pressão é algo que Marco Silva encara com "responsabilidade" e admitiu "ser um privilegiado" por ter sido o escolhido do presidente do clube, Rui Costa.

"Não me traz mais ou menos pressão, mas responsabilidade de estar neste clube. Sou o primeiro a colocá-la. Sinto que essa pressão é um privilégio. Vamos ter momentos bem fortes e teremos de ser capazes de aguentá-la. Sou um privilegiado por estar aqui", terminou.

O Benfica concluiu a última edição da I Liga no terceiro lugar, sem qualquer derrota, mas a oito pontos do campeão FC Porto e a dois do segundo classificado, Sporting, ou seja fora dos lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Marco Silva, de 48 anos, é o sexto treinador do Benfica desde que Rui Costa assumiu a presidência do clube, em 2021, sendo que, neste período, as 'águias' foram lideradas por Jorge Jesus, Nélson Veríssimo, Roger Schmidt, Bruno Lage e José Mourinho, mas apenas alcançaram um título de campeão, sob o comando do alemão.