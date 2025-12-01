Binter opera para o Porto Santo em novos horários a partir de hoje

A companhia aérea Binter tem novos horários para linha Madeira - Porto Santo. No horário da manhã a primeira viagem volta a partir Madeira às 7h30 para chegar ao Porto Santo as 7h55. O regresso será 8h30 para chegar à Madeira às 8h55.

Na viagem da tarde, a partida do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo será às 19 horas, para chegar à ilha dourada às 19h25. O regresso acontece às 20 horas, para chegar às 20h25 ao aeroporto madeirense.

Na primeira viagem com o novo horário, o aparelho ATR 72, veio com boa ocupação.