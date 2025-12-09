Colisão resulta em danos materiais na Nazaré

Aconteceu há instantes uma colisão entre dois veículos ligeiros na intersecção entre Rua do Brasil e a Rua dos Estados Unidos da América, na Nazaré.

Segundo o que foi possível aferir, do sinistro não terão resultado feridos, apenas danos materiais em ambas as viaturas.

O trânsito encontra-se congestionado no local devido à posição das viaturas.