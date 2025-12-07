Motociclista ferido em colisão na Via Rápida

Um acidente envolvendo uma mota e um veículo ligeiro provocou um ferido, ao início da tarde deste domingo, na Via Rápida, na zona dos Viveiros, no sentido Santa Cruz – Funchal.

A vítima, um motociclista, foi encontrada consciente, mas necessitou de assistência imediata no local. A operação foi assegurada pela equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram vários meios de socorro.

Ao todo, estiveram envolvidos nove operacionais, incluindo uma equipa do EMIR, que prestou apoio diferenciado devido ao mecanismo do trauma.

O acidente gerou longas filas de trânsito naquele troço da Via Rápida, dificultando a circulação em ambos os sentidos.

As causas da colisão ainda não foram apuradas. Autoridades e equipas de socorro permanecem no local para garantir a segurança e proceder às operações de limpeza e remoção dos veículos.