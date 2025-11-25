Motociclista ferido em colisão no Funchal

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma moto, esta tarde, na Estrada de São João, no Funchal, deixou um motociclista, de 27 anos, ferido.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, alertados pelas 15h42, deslocaram-se ao local para prestar socorro ao acidentado.

Com um traumatismo em um braço e múltiplas escoriações foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.