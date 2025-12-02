 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão entre moto e carro na Estrada de São João

Motociclista de 18 anos recusou transporte ao hospital

foto arquivo

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros, nas imediações do Madeira Cash, na Estrada de São João, no Funchal, motivou esta manhã a intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A corporação foi alertada cerca das 9h40 para prestar socorro ao motociclista, único ocupante do veículo de duas rodas.

Chegados ao local, os bombeiros foram confrontados com a recusa do jovem, de 18 anos, que apesar de combalido, recusou ser transportado ao hospital.

