Colisão entre moto e carro na Estrada de São João

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros, nas imediações do Madeira Cash, na Estrada de São João, no Funchal, motivou esta manhã a intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A corporação foi alertada cerca das 9h40 para prestar socorro ao motociclista, único ocupante do veículo de duas rodas.

Chegados ao local, os bombeiros foram confrontados com a recusa do jovem, de 18 anos, que apesar de combalido, recusou ser transportado ao hospital.