Acidente na via rápida resulta em um ferido ligeiro
O acidente que ocorreu esta manhã na via rápida, mais precisamente na zona da Boa Nova e no sentido Machico - Ribeira Brava, resultou em um ferido ligeiro.
A vítima, do sexo masculino, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Tal como noticiado, a colisão entre dois ligeiros resultou em longas filas de trânsito, com mais de 3 km de extensão.
Francisco José Cardoso , 28 Novembro 2025 - 09:23
