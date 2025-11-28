 DNOTICIAS.PT
Acidente na via rápida resulta em um ferido ligeiro

O acidente que ocorreu esta manhã na via rápida, mais precisamente na zona da Boa Nova e no sentido Machico - Ribeira Brava, resultou em um ferido ligeiro. 

A vítima, do sexo masculino, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

Tal como noticiado, a colisão entre dois ligeiros resultou em longas filas de trânsito, com mais de 3 km de extensão. 

