Jovem motociclista ferido em colisão contra camião na Via Rápida

Um motociclista ficou ferido, esta manhã, por volta das 10h45, na sequência da colisão de uma mota com um camião, no Túnel da Ribeira da Alforra, na Via Rápida, no sentido Funchal - Câmara de Lobos.

O homem, de 24 anos, apresentava diversas escoriações pelo corpo e a suspeita de fratura de uma das pernas, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.