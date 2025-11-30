Acidente de viação resulta em um ferido ligeiro no Porto da Cruz

Pelas 11 horas deste domingo, um acidente de viação, a envolver dois veículos ligeiros, na zona da rotunda do Porto da Cruz, na entrada da via expresso, resultou em um ferido ligeiro.

Para o local foram accionados seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, apoiados por dois veículos (uma ambulância e um veículo desencarcerador).

A vítima, na faixa etária dos 30 anos, apresentava ferimentos ligeiros e, à chegada dos elementos da corporação, já se encontrava no exterior da viatura.

Após primeiros socorros, o acidentado foi transportado para o centro de saúde local.