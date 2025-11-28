 DNOTICIAS.PT
Acidente na Boa Nova entope via rápida e terá feridos

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, mais precisamente na zona da Boa Nova e no sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar um forte congestionamento.

O congestionamento está, neste momento em mais de 3 km, numa manhã que até agora não tinha resultado em nenhum incidente.

Tratar-se-á de um acidente com consequências para o ou os envolvidos, uma vez que os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local.

