Adriano Furtado volta a vencer o Madeira Backyard Ultra

Adriano Furtado, do Clube de Montanha do Funchal, foi o vencedor de mais uma edição do da Madeira Backyard Ultra, que se realizou no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico. Esta é uma prova organizada pelo Clube Escola do Estreito – Madeira com a parceria institucional da Câmara Municipal de Machico.

Nesta prova, em que a resistência é colocada ao limite, Adriano Furtado completou 34 voltas, num total de 228 quilómetros. No total, alinharam à partida 103 participantes, num formato em que cada atleta tem de completar voltas de 6,706 km a cada hora, até que apenas um consiga continuar.

"Logo atrás, como Assistente, terminou Amílcar Fernandes, também do Clube de Montanha do Funchal, com 33 voltas (221km), reforçando o domínio absoluto do clube na competição masculina. No sector feminino, a melhor atleta foi Lúcia Franco, em representação da Associação Desportiva Galomar, que completou 26 voltas (174 km), numa performance notável que a destacou entre um lote muito competitivo de participantes com o 5° Lugar na Geral", dá conta nota à imprensa.

Por isso, o Clube de Montanha do Funchal arrecadou o prémio colectivo de melhor clube, tanto no masculino como no feminino, sendo esta a primeira distinção do género em Portugal.

Edição de 2026 será em Setembro

Entretanto, a organização já deixou indicações para a prova do próximo ano. A mesma vai decorrer no mês de Setembro, "num novo circuito com base na cidade de Machico, marcando um passo importante na evolução do evento, que regressará ao seu percurso original em 2027".

Foi ainda confirmada a candidatura oficial para receber a Selecção Nacional no âmbito do WTC 2026 – Mundial de Selecções, que decorrerá em Outubro. Caso seja seleccionada, a Madeira acolherá algumas das maiores figuras da modalidade num encontro histórico para o endurance português.