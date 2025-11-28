 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Incêndio nas imediações da Estação de Tratamento da Meia Serra em fase de rescaldo

Foto Rui Silva/ASPRESS

O incêndio que deflagrou, no início desta tarde, num aterro nas imediações Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, em Santa Cruz está em fase de rescaldo. 

Neste momento no local estão os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com 11 elementos. 

Tal como noticiado,  o fogo deflagrou num aterro, longe de qualquer infraestrutura sensível.

