Bombeiros de Santa Cruz mantêm operações de rescaldo na Meia Serra

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz dão conta que a situação está controlada relativamente ao incêndio que deflagrou, no início da tarde de ontem, nas imediações da Estação de Tratamento da Meia Serra.

No local a corporação mantém um veículo e dois bombeiros em operações de rescaldo e vigilância.

Estiveram ontem 15 operações e seis veículos no local.



