 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bombeiros de Santa Cruz mantêm operações de rescaldo na Meia Serra

None
Foto Facebook/ Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz 

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz dão conta que a situação está controlada relativamente ao incêndio que deflagrou, no início da tarde de ontem, nas imediações da Estação de Tratamento da Meia Serra.

No local a corporação mantém um veículo e dois bombeiros em operações de rescaldo e vigilância. 

Estiveram ontem 15 operações e seis veículos no local. 


0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo