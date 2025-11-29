Bombeiros de Santa Cruz mantêm operações de rescaldo na Meia Serra
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz dão conta que a situação está controlada relativamente ao incêndio que deflagrou, no início da tarde de ontem, nas imediações da Estação de Tratamento da Meia Serra.
No local a corporação mantém um veículo e dois bombeiros em operações de rescaldo e vigilância.
Estiveram ontem 15 operações e seis veículos no local.
Andreia Correia , 28 Novembro 2025 - 14:04
Andreia Correia , 28 Novembro 2025 - 16:29
