Três navios embelezam porto do Funchal

O Porto do Funchal amanheceu hoje com mais uma 'casa cheia' de navios de cruzeiro, embelezando a cidade que faz da sua 'porta de entrada' marítima um dos seus cartazes favoritos há várias décadas.

'Mein Schiff 7', 'Marella Explorer 2' e 'Spirit of Adventure' chegaram todos antes do nascer do sol, o primeiro pelas 5h30 de Las Palmas de Gran Canaria, o segundo pelas 6h30 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) e o terceiro pelas 7h00 de Portsmouth (Inglaterra).

Nenhum deles irá pernoitar, saindo o primeiro pelas 14h00 para Santa Cruz de La Palma, o segundo pelas 18h00 para San Sebastian de La Gomera e o terceiro uma hora antes (17h00) também para Santa Cruz de La Palma, todos fazendo o 'circuito' Madeira - Canárias.

O 'Mein Schiff 7' é o mais novo dos três, pois foi lançado em 2024, e está nesta rota há algumas semanas, tendo capacidade para transportar até 2.894 passageiros, servidos por cerca de 1.000 tripulantes. Tem 316 metros de comprimento.

O 'Marella Explorer 2' é o mais antigo, completando já este ano 30 anos de mar, também navega nesta rota há algumas semanas, pode transportar até 2.177 passageiros e cerca de 780 tripulantes. Tem 248 metros de comprimento.

Por fim, o 'Spirit of Adventure' é um navio também recente (2021) e é o mais pequeno dos três, com capacidade para 999 passageiros e 505 tripulantes, tem 236 metros de comprimento. Está a começar uma circuito que o leva agora da Madeira a cinco das 7 ilhas Canárias e ainda a Cádiz, no continente espanhol, antes de regressar á base no dia 7 de Dezembro.

Dois destes navios (o 'Mein Schiff 7' e o 'Spirit of Adventure') vão ser dos 12 navios que estão previstos para a última noite do ano 2025 na Baía do Funchal.