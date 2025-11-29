Continuam buscas por homem que caiu de navio cruzeiro
As buscas pelo homem de 76 anos que caiu ao mar no navio cruzeiro, que se dirigia da Madeira para as Canárias, continuam este sábado. Segundo avançam jornais espanhóis, como o ‘Diário de Avisos’, de Tenerife, e o ‘El Diario’, o Centro de Resgate de Tenerife, em coordenação com a Guarda Civil, mantêm activa a busca e salvamento do passageiro.
Andreia Correia , 28 Novembro 2025 - 12:08
Ontem, a operação de busca continuou até ao anoitecer, com o helicóptero ‘Helimer 201’ revezando com o helicóptero ‘Cuco’ da Guarda Civil, com o apoio de uma lancha.
O ‘El Diario’ explica que hoje as buscas serão realizadas pelo helicóptero ‘Helimer’ do Serviço de Resgate Marítimo e uma lancha da Guarda Civil.
Tal como noticiado esta sexta-feira pelo DIÁRIO, o homem, de nacionalidade britânica, caiu do navio cruzeiro ‘Marella Explorer 2’ ao norte das ilhas Canárias na manhã de quinta-feira.
O incidente obrigou o capitão a interromper a navegação e a activar o protocolo internacional de ‘Homem ao mar’. O jornal ‘El Dia’, de Tenerife, deu conta que a queda ocorreu quando o navio encontrava-se a cerca de 16 milhas náuticas de Punta de Teno, o ponto mais noroeste da ilha.
O navio chegou à capital de Tenerife, Santa Cruz, por volta das 2h30 de sexta-feira.
O 'Marella Explorer 2' chegou ao Funchal pelas 6h30 de quarta-feira e partiu no mesmo dia pelas 18 horas. Uma escala agenciada pela Agência Ferraz, que movimentou 1.758 passageiros e 759 tripulantes. O navio está a realizar um cruzeiro de uma semana na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), com visitas às ilhas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote e Fuerteventura. O britânico Richard Watkins é o capitão desta viagem.
