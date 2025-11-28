 DNOTICIAS.PT
Incêndio de grandes dimensões nas imediações da Estação de Tratamento da Meia Serra

Foto Rui Silva/ASPRESS

Deflagrou há pouco um incêndio de grandes dimensões nas imediações Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, em Santa Cruz. 

No local estão três corporações de bombeiros - Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de oito veículos. 

Segundo o que foi possível aferir não há registo de feridos. 

Uma fonte da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) dá conta que o fogo deflagrou num aterro, longe de qualquer infraestrutura sensível.

