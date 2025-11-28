Incêndio de grandes dimensões nas imediações da Estação de Tratamento da Meia Serra

Deflagrou há pouco um incêndio de grandes dimensões nas imediações Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, em Santa Cruz.

No local estão três corporações de bombeiros - Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de oito veículos.

Segundo o que foi possível aferir não há registo de feridos.

Uma fonte da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) dá conta que o fogo deflagrou num aterro, longe de qualquer infraestrutura sensível.