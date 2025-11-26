Mais de cinco mil passageiros no Porto do Funchal
O Porto do Funchal está a receber, esta quarta-feira, três navios de cruzeiro, em mais um dia de casa cheia. Mein Schiff 7, Marella Explorer 2 e Spirit of Adventure trazem um total de 5.524 passageiros e 3.710 tripulantes à Madeira.
O Mein Schiff 7 está a realizar uma viagem de 14 dias por Canárias e Madeira, com uma visita a Marrocos (Agadir) pelo meio. Começou o cruzeiro no dia 17 de Novembro, em Las Palmas de Gran Canaria, passando depois por Marrocos, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastian de la Gomera e Las Palmas de Gran Canaria, de onde chegou ao Funchal pelas 6 horas, com 2.853 passageiros e 1.039 tripulantes.
Vai pernoitar na cidade, seguindo viagem na quinta-feira, pelas 14 horas, em direcção a Santa Cruz de la Palma. Segue-se Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura e, finalmente, Las Palmas de Gran Canaria. O capitão é o alemão Jens Alexander Troier, e a escala é da responsabilidade da JFM Shipping.
Já o Marella Explorer 2 chegou ao Funchal pelas 6h30 e parte ainda esta quarta-feira às 18 horas. Uma escala agenciada pela Agência Ferraz, que vai movimentar 1.758 passageiros e 759 tripulantes. O navio está a realizar um cruzeiro de uma semana na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), com visitas às ilhas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote e Fuerteventura. O britânico Richard Watkins é o capitão desta viagem.
O último é chegar, foi o Spirit of Adventure, com 1.418 pessoas a bordo: 913 passageiros e 505 tripulantes. Proveniente do porto britânico de Portsmouth, o navio capitaneado por Stephen James (Reino Unido) entrou no porto às 7h15, numa escala agenciada pela Wilhelmsen. Vai permanecer até às 17 horas, altura em que segue para Santa Cruz de la Palma.
Está no início de uma viagem de 15 dias pela rota CAI. Depois do Funchal, viaja para Santa Cruz de La Palma, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife e Cadiz antes de terminar o cruzeiro em Portsmouth, a 7 de Dezembro.
Amanhã, quinta-feira, o Porto do Funchal recebe a visita do Ventura, que navega com 4.278 pessoas a bordo: 3.101 passageiros e 1.177 tripulantes.