Machico acolhe II Madeira Backyard Ultra
O Clube Escola do Estreito - Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, organiza a II Madeira Backyard Ultra, que arranca no próximo dia 29 de Novembro, às 9 horas, no Parque Desportivo de Água de Pena.
A prova de resistência extrema reúne 117 atletas (101 homens e 16 mulheres), divididos entre 40 repetentes e 77 estreantes. O formato é desafiante: os participantes devem completar voltas consecutivas de 6,706 km em menos de uma hora, até que apenas um permaneça em prova.
Na primeira edição, Adriano Furtado venceu com 37 voltas completadas. O recorde nacional está fixado nas 43 voltas – a questão que se coloca é se será batido nesta edição.
A apresentação oficial do evento decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico. Nesta corrida, o vencedor não é o mais rápido, mas sim quem aguenta quando todos os outros já desistiram.