Turista cai de navio cruzeiro que se dirigia da Madeira para as Canárias

Jornais britânicos como o Mirror e o Daily Mail avançam que um turista britânico, de 76 anos, caiu de um navio cruzeiro ao norte das ilhas Canárias na manhã de quinta-feira. O diário digital espanhol ‘Vozpópuli’ explica que o incidente ocorreu durante a travessia entre o Funchal e San Sebastián de La Gomera, em Santa Cruz de Tenerife.

Segundo as notícias, a polícia e a guarda costeira foram mobilizados após o navio cruzeiro ‘Marella Explorer 2’ emitir um alerta de ‘Homem ao Mar’.

O incidente obrigou o capitão a interromper a navegação e a activar o protocolo internacional de ‘Homem ao mar’, que inclui a verificação de câmaras de vigilância, lançamento de balsas de sinalização, manobras de busca circular e comunicações de emergência às autoridades marítimas espanholas.

Também o jornal El Dia, de Tenerife, dá conta que a queda ocorreu quando o navio encontrava-se a cerca de 16 milhas náuticas de Punta de Teno, o ponto mais noroeste da ilha.

O meio de comunicação espanhol refere que a Agência Espanhola de Segurança Marítima iniciou uma operação de busca com pelo menos duas embarcações especializadas. Também um helicóptero foi destacado para sobrevoar a área e auxiliar no rastreamento visual.

Segundo um porta-voz da guarda-costeira, citado pelo Daily Mail, as buscas prosseguem esta sexta-feira: “As buscas foram retomadas no início da manhã com o helicóptero Helimer 201, que se revezará com o helicóptero da Guarda Civil”.

O ‘Voxpópuli’ explica que no cruzeiro ‘Marella Explorer 2’ foram interditados vários decks externos, enquanto são analisadas as imagens das câmaras de segurança e são recolhidos depoimentos de testemunhas com o objectivo de reconstruir a sequência de eventos que levaram à queda.

Não foram ainda divulgadas as circunstâncias em que ocorreu a queda do passageiro.

A posição actual do navio indica que ele chegou à capital de Tenerife, Santa Cruz, por volta das 2h30 da manhã de sexta-feira.

O 'Marella Explorer 2' chegou ao Funchal pelas 6h30 de quarta-feira e partiu no mesmo dia pelas 18 horas. Uma escala agenciada pela Agência Ferraz, que movimentou 1.758 passageiros e 759 tripulantes. O navio está a realizar um cruzeiro de uma semana na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), com visitas às ilhas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote e Fuerteventura. O britânico Richard Watkins é o capitão desta viagem.



