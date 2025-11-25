Benfica estreia-se a vencer na presente edição da prova

O Benfica conquistou hoje a primeira vitória na presente edição da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em Amesterdão o Ajax por 2-0, em jogo da quinta jornada da fase de liga.

Um golo madrugador do defesa sueco Samuel Dahl, aos seis minutos, e outro praticamente a encerrar a partida, anotado pelo luxemburguês Leandro Barreiro, aos 90, permitiram aos 'encarnados' arrancar não só o primeiro triunfo na prova como os primeiros pontos, depois de quatro derrotas consecutivas.

Com este triunfo, o conjunto comandado por José Mourinho saltou provisoriamente para o 28.º lugar, com três pontos, mantendo-se assim na luta por um lugar nos play-off dos nono ao 24.º lugares, enquanto a equipa neerlandesa ocupa o 36.º e último lugar, sendo a única sem qualquer ponto conquistado.