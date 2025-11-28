Moda Madeira volta a surpreender com 'Disclosure'

O Moda Madeira regressou esta sexta-feira, 28 de Novembro, desta feita com o tema 'Disclosure'. O evento criativo volta a ter palco no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

Nesta edição do evento de inovação e estilo, que decorre até amanhã, participam 11 criadores. Hoje, passaram pela passarela as criações de KOIA da Madeira, Anna Margarette, dos Açores e Nattan Slate da Madeira e de Londres.