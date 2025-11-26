AOM volta a destacar-se no palco internacional da ornitologia em Itália
A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) voltou a elevar o nome da Região Autónoma da Madeira no cenário internacional da ornitologia, marcando presença na prestigiada SOR – Modena International Ornithological Exhibition, considerado por muitos o maior e mais influente palco mundial da modalidade.
Nesta edição, a AOM foi representada por uma comitiva de quatro elementos madeirenses, que viajaram até Itália para acompanhar o evento, reforçar a presença institucional da associação e estreitar laços com a comunidade ornitológica internacional. Esta deslocação permitiu "consolidar contactos estratégicos, fortalecer a cooperação com criadores e dirigentes estrangeiros e promover a Madeira como destino de excelência para eventos ornitológicos futuros", refere a AOM.
O criador madeirense Renato Carvalho levou a concurso uma comitiva de 20 aves, uma "selecção rigorosa dos seus canários, num dos concursos mais competitivos do mundo".
A sua prestação foi "exemplar", conquistando títulos que reflectem a "qualidade técnica que caracteriza a ornitologia regional".
Resultados alcançados por Renato Carvalho em SOR 2025
- • 1x Medalha de Ouro – Campeão Internacional
- • 4x Medalhas de Prata – Vice-Campeão Internacional
- • 1x Medalha de Bronze
Estes resultados representam não apenas o mérito individual do associado, mas também o caminho de afirmação internacional que a AOM tem vindo a consolidar, sustentado numa estratégia de formação, valorização dos seus associados e presença ativa nos certames de maior relevância mundial. A Direcção da AOM felicita o associado Renato Carvalho pelo brilhante desempenho, agradece o seu contributo e espírito de missão, e sublinha a importância desta participação para reforçar o posicionamento da Madeira no circuito ornitológico global. AOM