AOM volta a destacar-se no palco internacional da ornitologia em Itália

A Associação Ornitológica da Madeira (AOM) voltou a elevar o nome da Região Autónoma da Madeira no cenário internacional da ornitologia, marcando presença na prestigiada SOR – Modena International Ornithological Exhibition, considerado por muitos o maior e mais influente palco mundial da modalidade.

Nesta edição, a AOM foi representada por uma comitiva de quatro elementos madeirenses, que viajaram até Itália para acompanhar o evento, reforçar a presença institucional da associação e estreitar laços com a comunidade ornitológica internacional. Esta deslocação permitiu "consolidar contactos estratégicos, fortalecer a cooperação com criadores e dirigentes estrangeiros e promover a Madeira como destino de excelência para eventos ornitológicos futuros", refere a AOM.

O criador madeirense Renato Carvalho levou a concurso uma comitiva de 20 aves, uma "selecção rigorosa dos seus canários, num dos concursos mais competitivos do mundo".

A sua prestação foi "exemplar", conquistando títulos que reflectem a "qualidade técnica que caracteriza a ornitologia regional".

Resultados alcançados por Renato Carvalho em SOR 2025

• 1x Medalha de Ouro – Campeão Internacional

• 4x Medalhas de Prata – Vice-Campeão Internacional

• 1x Medalha de Bronze