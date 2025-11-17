Teresa Faria lança nova obra poética na Biblioteca Municipal do Funchal

'Rosa dos Ventos Poéticos' é a nova obra poética da escritora madeirense Teresa Faria, que será lançada na sexta-feira, 21 de Novembro, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal. A obra é editada pelas Edições JMR/Mundo Latino.

O livro de poesia é inspirado na simbologia da Rosa dos Ventos, elemento essencial na navegação e na cartografia. A escritora transpõe este conceito para o domínio humano, refletindo sobre a necessidade de orientação na vida quotidiana. "Segundo a autora, as palavras poéticas que compõem o livro entrelaçam-se e envolvem o leitor na dança dos quatro elementos da Natureza, profundamente impregnados de simbolismo. A terra associa-se à estabilidade, solidez, materialidade e fertilidade; a água representa fluidez, emoção, intuição e adaptação; o fogo simboliza energia, paixão, transformação e ação; e o ar relaciona-se com a comunicação, o intelecto, a liberdade e o pensamento", informa uma nota enviada.

Natural do Funchal, Teresa Faria é licenciada em 1.º Ciclo pela Universidade da Madeira e exerce a profissão de docente. Apaixonada pela Natureza e pela palavra escrita, dedica-se à leitura e à escrita diariamente, tanto no âmbito profissional como pessoal. Embora a poesia seja a sua grande paixão, tem também explorado a prosa, participando em diversas antologias literárias em Portugal Continental e na Madeira.

Conta com quatro livros publicados, tendo sido distinguida com o segundo prémio na área da poesia, atribuído no âmbito de um concurso literário.

O lançamento de 'Rosa dos Ventos Poéticos' é um evento de entrada livre.