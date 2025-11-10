Banda Municipal de Câmara de Lobos celebra aniversário de 18 a 23 de Novembro

A Banda Municipal de Câmara de Lobos está prestes a celebrar o seu 153.º aniversário e, por isso, está a preparar uma série de actividades, entre 18 e 23 de Novembro, que pretendem assinalar essa data.

No dia 18 de Novembro haverá missa na sede da Banda, pelas 20h30, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, acompanhado pelo padre Paulo Sérgio, "sendo esta celebração consagrada, também, à oficialização do Culto da Capela da Banda a Santo Isidoro".

O concerto de aniversário está marcado para as 19h30 do dia 21 de Novembro, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, "num momento de exaltação musical aberto a toda a comunidade".

Por fim, a 23 de Novembro, terão lugar as demais celebrações e momentos protocolares, com destaque para uma missa em celebração à BMCL, a acontecer na Igreja Paroquial de Santa Cecília, pelas 9h30, seguindo-se de outros momentos protocolares que irão culminar num convívio para os músicos, convidados e associados.