Miguel Moita estreia-se a vencer aos comandos do Marítimo
Carlos Daniel bisou na partida
O Marítimo venceu, esta tarde, o Portimonense por 2-0 no jogo a contar para a 12.ª jornada da II Liga. Nesta deslocação ao Algarve, a equipa foi liderada pela primeira vez por Miguel Moita.
O primeiro golo foi apontado aos 28 minutos por Carlos Daniel. Já na segunda parte, e depois da expulsão de Igor Julião, o Marítimo tornou a marcar, novamente por Carlos Daniel, que soma 6 golos na sua conta pessoal, esta época.