PSP alerta para riscos da IA

Foto PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, esta manhã, através de uma publicação nas suas redes sociais para os riscos da Inteligência Artificial (IA).

Na publicação é possível ver uma imagem adulterada de um carro da PSP com danos e luzes ligadas: “Bastaram apenas alguns segundos para transformar uma viatura policial estacionada numa falsa “ocorrência”, com danos inexistentes e luzes ligadas. Exatamente o tipo de manipulação que gera comentários, alarmismo e desinformação.”

Refere que a tecnologia evolui e com ela também aumentam os riscos associados à criação e partilha de conteúdos falsos. Por isso, deixa alguns conselhos:

  • Confirme sempre a origem da informação, especialmente antes de a partilhar.
  • Desconfie de conteúdos alarmistas ou sensacionalistas, pois são os mais usados para enganar.
  • Observe bem a imagem, sombras, reflexos e detalhes incoerentes podem indicar manipulação.
  • Procure confirmação em fontes oficiais ou meios de comunicação credíveis.
  • Questione capturas de ecrã isoladas e mensagens sem contexto.
  • Evite partilhar algo só porque “parece urgente”, a urgência é uma técnica comum para enganar.
  • Denuncie publicações suspeitas para ajudar a travar a desinformação.

