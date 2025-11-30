PSP alerta para riscos da IA
A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, esta manhã, através de uma publicação nas suas redes sociais para os riscos da Inteligência Artificial (IA).
Na publicação é possível ver uma imagem adulterada de um carro da PSP com danos e luzes ligadas: “Bastaram apenas alguns segundos para transformar uma viatura policial estacionada numa falsa “ocorrência”, com danos inexistentes e luzes ligadas. Exatamente o tipo de manipulação que gera comentários, alarmismo e desinformação.”
Refere que a tecnologia evolui e com ela também aumentam os riscos associados à criação e partilha de conteúdos falsos. Por isso, deixa alguns conselhos:
- Confirme sempre a origem da informação, especialmente antes de a partilhar.
- Desconfie de conteúdos alarmistas ou sensacionalistas, pois são os mais usados para enganar.
- Observe bem a imagem, sombras, reflexos e detalhes incoerentes podem indicar manipulação.
- Procure confirmação em fontes oficiais ou meios de comunicação credíveis.
- Questione capturas de ecrã isoladas e mensagens sem contexto.
- Evite partilhar algo só porque “parece urgente”, a urgência é uma técnica comum para enganar.
- Denuncie publicações suspeitas para ajudar a travar a desinformação.
