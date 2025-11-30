PSP alerta para riscos da IA

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, esta manhã, através de uma publicação nas suas redes sociais para os riscos da Inteligência Artificial (IA).

Na publicação é possível ver uma imagem adulterada de um carro da PSP com danos e luzes ligadas: “Bastaram apenas alguns segundos para transformar uma viatura policial estacionada numa falsa “ocorrência”, com danos inexistentes e luzes ligadas. Exatamente o tipo de manipulação que gera comentários, alarmismo e desinformação.”

Refere que a tecnologia evolui e com ela também aumentam os riscos associados à criação e partilha de conteúdos falsos. Por isso, deixa alguns conselhos: