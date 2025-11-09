Hoje pode ir observar as estrelas

Hoje é um bom dia para um programa diferente à noite. Porque não aproveitar para ir observar as estrelas? Das 20h30 às 22h30, haverá uma actividade aberta ao público, orientada por três astrónomos da Associação de Astronomia da Madeira, com três telescópios (digitais e oculares).

A iniciativa divulgada pela ACIF, em parceria com a AAM, terá a participação especial e testemunho de uma jovem madeirense que integrou a experiência 'astronauta por um dia' é um bónus de uma noite que se espera estrelado.

Aluna da Escola Francisco Franco foi 'Astronauta por um Dia' durante 2 horas Júlia Barros, aluna do curso de Ciências e Tecnologias do 11.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, "foi uma das 30 finalistas nacionais que participou, no passado fim de semana na ilha de Santa Maria, Açores, na iniciativa 'Astronauta por um Dia', da Agência Espacial Portuguesa", noticia a escola em nota enviada hoje.

O ponto de encontro é o Observatório de Astronomia no Pico do Arieiro, a partir das 20h30. Veja neste mapa onde fica: https://maps.app.goo.gl/cfM5Fgbynpoc7fEaA?g_st=ic

Foto DR/Associação de Astronomia da Madeira

Para a iniciativa, é recomendável que leve agasalho e calçado confortável, sendo que por ser uma actividade ao ar livre, está sujeita às condições meteorológicas.

Outras iniciativas em agenda

08h45 às 12h30 - 6.ª Edição do Funchal City Race, com abertura do Secretariado no local da prova – Avenida do Mar (Passeio público a oeste da entrada de veículos da Marina do Funchal), 10h00 – Início das Partidas, 11h20 - Previsão do fim das partidas, e 12h30 – Entrega de Prémios.

10h00 às 18h00 - 14.ª edição da Festa da Castanha da Serra, organizado pela Associação Desportiva do Campanário, na Achada do Boeiro, no Campanário

Festa da Castanha da Serra volta animar serras do Campanário No próximo dia 9 de Novembro realiza-se a 14.ª edição da Festa da Castanha da Serra, na Achada do Boeiro, nas serras do Campanário.

11h00 às 18h30 - TT/Moto Rali Chico Serralha 2025, com Pec. Oficial pelas 11h00 e pelas 18h30 a entrega de Prémios, num evento desportivo a decorrer no Campo de Futebol do Santo da Serra.

12h00 - CS Madeira vs Juve Lis para o campeonato nacional da I Divisão em andebol feminino. O jogo decorre no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

13h00 - Madeira Ladies Open tem o seu primeiro dia na Quinta Magnólia.

Madeirense Madalena Fernandes estreia-se amanhã no Madeira Ladies Open Amanhã vai ser um momento marcante para a jovem madeirense Madalena Fernandes, que repete a presença neste ITF W50 Madeira Ladies Open, prova dotada com 40 mil dólares em prémios e que vai decorrer nos renovados courts da Quinta Magnólia, no Funchal, de 9 a 16 de Novembro, informa a organização.

13h30 às 19h00 - Último dia do Madeira Street Arts Festival com diversas actividades. No Jardim Oriental Sul do Monte Palace - 13h30 às 14h30 - 'All Strings Atta[1]ched', em frente ao Palácio; 14h30 às 15h30 - 'Charming Jay', no Lago Central; na Igreja da Vila da Calheta pelas 12h00 - Tecedeiras, na Marginal da Calheta, 14h00 - Estátuas Vivas, 14h30 - 'Move-me' by Casey Lee Binns com Ofélia Neves, 15h30 - 'Jump y Olé' Adrián Díaz, 16h15 - Karcocha Street Art, 17h00 - 'Plato Platito Platete' Ja[1]vi Javichy, 17h45 - 'All Strings Attached' Anna Ki, 18h30 - Open' Quideia Animações. 19h00 - Fim.

15h00 às 18h00 - Orquestra de Bandolins da Madeira faz apresentação do Festival de Artes Eurico Martins. Da programação, começa com Masterclass de Construção de Cordofones, com a participação de Henrique Rodrigues e Leonardo Afonso; pelas 16h00 outra Masterclass de Composição Musical - "Entonação na escrita e no concerto" com Pedro Macedo Camacho; e pelas 18h00 o concerto final de Estágio de Orquestra, que contará com a participação especial do Tenor Carlos Guilherme. Decorre no Centro de Congressos da Madeira.

15h00 - AD Camacha recebe o Brito para o Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha.

15h30 - Marítimo recebe o Paços de Ferreira em jogo da II Liga. Terá lugar no Estádio do Marítimo.

15h30 - Estrela da Amadora recebe o CD Nacional em jogo da I Liga, no Estádio José Gomes.

18h00 - 10.ª Edição Madeira Piano Fest 2025, com Alberto Urroz (Espanha) a dar um recital de piano no Teatro Municipal Baltazar Dias, proporcionando as "Variações Goldberg", de Johann Sebastian Bach, numa primeira apresentação na Madeira.

22h30 -Terceiro e último dia da 3.ª Edição do Festival do Petisco, em Água de Pena.

Água de Pena acolhe terceira edição do Festival do Petisco A freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, vai receber, entre os dias 7 e 9 de Novembro, a terceira edição do Festival do Petisco. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Machico, pretende celebrar a gastronomia regional e dinamizar a vida cultural da localidade, juntando sabores típicos madeirenses e música ao vivo.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 9 de Novembro, data em que se assinala o Dia Internacional contra o Fascismo e o Anti-semitismo e o Dia Europeu do Enoturismo.

1918 - Morre, com 38 anos, o poeta francês Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky.

- É proclamada a república de Weimer.

1923 - Hitler lidera um frustrado golpe de Estado em Munique, Alemanha.

1938 - Noite de Cristal (Kristallnacht), na Alemanha nazi. Lojas e habitações de judeus, sinagogas são destruídas. A violência estende-se por mais dois dias.

1953 - Morre, com 39 anos, o escritor galês, Dylan Marlais Thomas, autor de "Retrato do Artista quando Jovem Cão" e "Sob os Bosques de Leite".

- Independência do Kampuchea (Cambodja), antigo protetorado francês.

1958 - Primeiro acidente da aviação comercial portuguesa. Um hidroavião da companhia Artop, num voo entre Lisboa e Funchal, cai ao mar com 36 pessoas a bordo.

Nova carreira aérea Lisboa – Funchal Companhia aérea ARTOP: Aero Topográfica inicia o voo das carreiras regulares entre o continente e a Ilha da Madeira, asseguradas por dois hidroaviões "Porto Santo" e "Madeira" pilotados por aviadores ingleses e com assistência de hospedeiras e comissários, com o objetivo de fomentar e dinamizar o turismo nacional no arquipélago.

1965 - Um corte no fornecimento de energia deixa alguns estados norte-americanos e várias regiões do Canadá sem luz, durante 13 horas e meia.

1967 - Primeira edição da Rolling Stones. O fundador e editor Jann Wenner escreve que a revista "não é apenas sobre música, mas sobre temas e atitudes que a música abrange".

- Morre, com 66 anos, o cantor lírico Tomaz de Aquino Carmelo Alcaide, Tomás Alcaide.

1970 - Morre, com 79 anos, o general Charles De Gaulle, militar, estadista e Presidente francês.

1971 - Os representantes da República Popular da China apresentam-se pela primeira vez nas Nações Unidas.

1975 - O PS e o PPD manifestam, no Terreiro do Paço em Lisboa, o seu apoio ao VI Governo provisório, liderado por Pinheiro de Azevedo.

1976 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova 10 resoluções contra a África do Sul condenando a política de discriminação racial. Numa delas, considera "ilegítimo" o governo de maioria branca.

1981 - A quarta Comissão das Nações Unidas aprova a moção que reconhece o direito à independência de Timor-Leste.

1985 - Garry Kasparov, 22 anos, conquista o título de campeão mundial de xadrez ao vencer o titular Anatoly Karpov.

1986 - Aurora Cunha sagra-se pela terceira vez campeã do mundo de estrada (15 km), em Lisboa (48.31 minutos).

1989 - O Partido Comunista da República Democrática Alemã decide a abertura das fronteiras. A decisão conduz à queda do Muro de Berlim, tomada como símbolo do fim da Guerra Fria.

Vídeo. Ascensão e queda do Muro de Berlim Vídeo. A 13 de Agosto de 1961, sob a liderança de Ulbricht, começa a construção secreta do Muro de Berlim.

- Deng Xiaoping, 85 anos, demite-se da presidência da Comissão Militar Central da China.

1990 - A Irlanda elege, pela primeira vez, uma mulher para a Presidência da República, a advogada Mary Robinson.

1991 - O primeiro-ministro turco, Mesut Yilmaz, anuncia que a Turquia reconhece a independência da República do Azerbaijao

- Morre, com 70 anos, o ator e cantor francês, nascido em Itália, Yves Montand.

1992 - Diogo Freitas do Amaral, fundador e dirigente do CDS, demite-se do partido.

- O Presidente brasileiro destituído Fernando Collor de Mello, é acusado de vinte delitos graves.

1996 - Os ministros da Energia da Argélia, Espanha e Marrocos e o secretário de Estado português, José Penedos, inauguram, em Hassi R Mel, Saara argelino, o gasoduto Magrebe-Europa.

1999 - O presidente da sociedade Porto 2001, Artur Santos Silva, demite-se por divergências com o ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho.

2002 - A pianista Maria João Pires recebe o prémio IMC - Conselho Internacional da Música - da UNESCO, em Aachen, Alemanha.

2003 - Manuel Monteiro é eleito presidente do Partido da Nova Democracia, no encerramento do congresso fundador que decorreu em Famalicão.

2005 - Processo Casa Pia. O Tribunal da Relação de Lisboa confirma as conclusões do juiz de instrução e determina a não pronúncia de Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves, por não haver indícios que sustentem a prática dos crimes que lhes eram imputados.

- Atentados em Amã, Jordânia, causam 57 mortos e 115 feridos.

- Morre, com 92 anos, Artur Vieira de Andrade, arquiteto, combatente antifascista, impulsionador da candidatura de Humberto Delgado à Presidência, em 1958, e presidente da primeira Comissão Administrativa da Câmara do Porto após o 25 de Abril.

- Morre, aos 82 anos, Suzanne Rosza, violinista húngara, cofundadora do histórico Quarteto Amadeus.

2006 - Louise Arbour, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, em Genebra, Suíça, e o embaixador cabo-verdiano Luís Fonseca, secretário executivo da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinam um memorando de entendimento para consulta mútua e troca de informações sobre direitos humanos.

- O Tribunal Gacaca de Huye, no Ruanda, condena a religiosa católica Marie-Théopista Mukarubibi à pena máxima do país, 30 anos de prisão, por ter revelado o paradeiro de refugiados tutsi e anulado o tratamento de pacientes internados no Hospital Universitário, durante o genocídio de 1994.

- Os deputados eleitos pela Cidade do México aprovam a "Lei da Sociedade de coexistência" que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

- O compositor João Pedro Oliveira conquista o primeiro prémio do concurso internacional de composição Metamorphoses, promovido pela Fundação Musiques & Recherches, Bélgica, e destinado a obras eletroacústicas, com a obra "Et igni Involvens".

- Morre, com 83 anos, Markus Wolf, antigo chefe da contra-espionagem da antiga Alemanha de Leste (RDA), personagem emblemática da Guerra Fria. As suas façanhas inspiraram o famoso romance de John le Carré, "O Espião que Saiu do Frio".

2007 - O governo do Paquistão levanta a restrição de movimentos que tinha imposto à ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, limitada à sua residência em Islamabad. Oposição acusa Musharraf de ter prendido 5.000 apoiantes de Benazir Bhutto.

- Morre, com 82 anos, o antigo Presidente da Venezuela, Luis Herrera Campíns, que dirigiu o país entre 1979 e 1984.

2008 - Milhares de manifestantes tentam impedir na região de Wendland, Baixa-Saxónia, o transporte por comboio de contentores com resíduos nucleares para o depósito provisório de Gorleben, com recurso a bloqueios da via férrea.

2010 - Pela primeira vez os juros da dívida pública tocam os 7%, a fasquia a partir da qual o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, tinha admitido que Portugal precisava de ajuda externa.

- Morre, aos 82 anos, Fernando Aires, professor, escritor, poeta, ensaísta e cronista em vários jornais. Fundador do Círculo Cultural Antero de Quental.

2011 - O presidente do parlamento madeirense, Miguel Mendonça, dá posse ao XI Governo da Região Autónoma da Madeira liderado por Alberto João Jardim, constituído na sequência das eleições legislativas regionais, que se realizaram a 09 de outubro.

- A Rússia e a Geórgia assinam em Genebra, Suíça, um acordo para desbloquear a entrada russa na Organização Mundial do Comércio (OMC).

2013 - A agência de notação financeira Moody's muda a perspetiva da classificação atribuída à dívida pública portuguesa (Ba3) de negativa para estável.

- Morre, aos 92 anos, Jorge de Mello, empresário foi presidente do grupo CUF (Companhia União Fabril) entre 1942 e 1966. Neto do industrial Alfredo da Silva, fundador do império CUF e filho de Manuel de Mello.

2014 - A Terra Peregrin - Participações SGPS, de Isabel dos Santos, anuncia o lançamento de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre a PT SGPS, oferecendo 1,35 euros por ação, avaliada em 1,21 mil milhões de euros. Na mesma semana, a Oi pronuncia-se sobre a OPA, considerando o momento inoportuno e as condições inaceitáveis.

- Uma ampla maioria dos catalães, cerca de 80%, vota a favor de que a Catalunha seja um Estado independente, numa consulta popular que substituiu o referendo, travado pelo Governo espanhol.

2015 - O parlamento catalão aprova uma resolução dos partidos independentistas Junts Pel Sí e CUP que marca o arranque oficial do processo de independência da Catalunha.

2016 - Os republicanos conquistam, por uma estreita margem, o controlo do Senado norte-americano, depois de já terem assegurado as duas câmaras do Congresso, no dia em que Donald Trump vence as Presidenciais dos Estados Unidos.

2017 - O Supremo Tribunal espanhol fixa uma caução de 150 mil euros à presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, para que possa evitar a prisão.

- A Comissão Europeia decide conceder um adiantamento de 1,5 milhões de euros a Portugal ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União, para apoiar os esforços de reconstrução na sequência dos incêndios florestais em 2016.

- Morre, aos 57 anos, Chuck Mosley, ex-vocalista da banda Faith No More.

2019 - Jordan Santos conquista o prémio de melhor jogador do mundo de futebol de praia, na Gala Beach Soccer Stars 2019, que decorreu no Dubai.

2020 - É decretado o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos 121 municípios mais afetados pela pandemia covid-19. No fim de semana o recolher obrigatório nesses concelhos é a partir das 13:00.

2021 - José Maria Neves é empossado como 5º. Presidente da República de Cabo Verde perante a Assembleia Nacional, cerimónia à qual assistiram, na cidade da Praia, os chefes de Estado de Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Gana e Senegal.

- O internacional Ricardo Filipe da Silva Duarte Braga, Ricardinho, anuncia o fim de uma carreira de 18 anos na seleção de futsal, um mês após ter-se sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao europeu conquistado em 2018.

- Morre, com 88 anos, João da Providência Costa, físico, professor jubilado da Universidade de Coimbra, autor de mais de 400 artigos científicos de física e matemática.

- Morre, aos 73 anos, Rui Oliveira e Costa, politólogo, foi dirigente da central sindical União Geral de Trabalhadores (UGT) e deputado eleito pelo PSD na III e IV legislaturas.

2022 - O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anuncia que as forças armadas russas vão retirar-se da cidade ucraniana de Kherson, anexada ilegalmente por Moscovo em setembro.

- Morre, aos 77 anos, Gal Costa, nome artístico de Maria das Graças Penna Burgos, uma das maiores da música popular brasileira com uma voz de 'cristal' inconfundível, conta nas suas interpretações canções como "Meu nome é Gal", "Chuva de prata" e a "Modinha para Gabriela" da banda sonora da primeira telenovela brasileira estreada em Portugal, na RTP, em 1977. Vencedora do Grammy Latino em 2011 pelo seu trabalho como um todo.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declara, numa comunicação ao país a partir da Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa,"Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024".

- O primeiro-ministro, António Costa, afirma que decidiu demitir o seu chefe de gabinete, Vítor Escária, assim que soube que os investigadores judiciais tinham encontrado cerca de 76 mil euros escondidos no seu local de trabalho, em São Bento.

- O partido socialista espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sanchez, e Carles Puigdemont, dos independentistas Juntos pela Catalunha (JxCat), assinam, em Bruxelas, um acordo para a viabilização de um novo Governo de esquerda em Espanha.

- Morre, aos 77 anos, Manuel Gusmão, ator, encenador e escritor, membro do Comité Central do Partido Comunista Português, deputado à Assembleia Constituinte (1975/1976). Dirigiu a revista Caderno Vermelho, do Setor Intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP. Premiado em 2011 com o Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, por "Tatuagem e Palimpsesto: da Poesia em Alguns Poetas e Poemas" e, em 2014, o Prémio de Poesia António Gedeão, pelo "Pequeno Tratado das Figuras". Agraciado pelo Governo Português com Medalha de Mérito Cultural.

2024 - Morre, aos 59 anos, Pedro Machete, magistrado, juiz do Tribunal Constitucional entre 2012 e 2023, atualmente do Supremo Tribunal Administrativo. Filho do antigo líder do PSD e ministro de vários Governos Rui Machete.

Este é o tricentésimo décimo quarto dia do ano. Faltam 52 dias para o termo de 2025.

