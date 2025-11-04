Saiba o que hoje é notícia

A recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, ocorre, a partir das 09:00, no Palácio de Justiça, segundo um edital divulgado pela Câmara Municipal.

O processo de recontagem, que será dirigido por uma magistrada judicial, tem particular importância na atribuição de um lugar de vereador no executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) ao Chega ou à CDU (coligação PCP/PEV), forças que atualmente estão a um voto de distância, com vantagem para o Chega.

A recontagem tem também impacto na tomada de posse dos órgãos autárquicos de Lisboa, onde foi reeleito Carlos Moedas (PSD) como presidente da Câmara, que só pode ocorrer após a divulgação dos resultados definitivos.

Em causa está o cumprimento de um acórdão do Tribunal Constitucional (TC) relativamente a um recurso interposto pela CDU, no qual o TC ordena a "recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa, relativamente à eleição para a Câmara Municipal".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O filme "Duas Vezes João Liberada", de Paula Tomás Marques, vai abrir a edição deste ano do Festival Internacional de Cinema Queer no Porto.

"Duas Vezes João Liberada", que chega aos cinemas em 2026, centra-se numa personagem ficcional que podia ser real, alguém perseguido e marginalizado durante a Inquisição por ter tido uma conduta de vida que não correspondeu às normas da época sobre sexualidade e género.

Ao Prémio Casa Comum do Queer Porto, para a melhor curta-metragem portuguesa, concorrem oito filmes: "Cemitério de Insetos", de Alex Simões, "Crua+Porosa", de Ágata de Pinho, "The Immovable Structure", de Juliana Julieta, "Tapete Voador", de Justin Amorim, o filme luso-brasileiro "Quem se move", de Stephanie Ricci, o luso-suíço "Winners", de Edgar Gomes Ferreira, "Erasure", de Fá Maria, e "Peripécias no Espaço", de Caio Amado Soares.

Este ano, o Queer Porto estende-se até sábado com 40 filmes, a exibir no Batalha Centro de Cinema, Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e Passos Manuel.

***

A exposição "Art is a Matter of Consciousness" é inaugurada no Pavilhão Julião Sarmento, em Lisboa, propondo-se como um espaço de reflexão e troca de ideias sobre a arte contemporânea, com curadoria da mexicana Sofía Hernández Chong Cuy.

A inauguração coincide com a data de celebração do nascimento de Julião Sarmento (1948-2021), que faria 77 anos, e contará com a performance "Fonte de Chocolate" da artista Joana Bastos e um concerto da compositora austríaca Dorit Chrysler, reconhecida intérprete de theremin, um dos primeiros instrumentos musicais eletrónicos e o único que se toca sem contacto físico.

A mostra reúne obras de Alejandro Cesarco, Alighiero Boetti, Céline Condorelli, Fernanda Fragateiro, Filipa César, Gabriel Kuri, Joana Bastos, Juan Araujo, Julião Sarmento, Komar & Melamid e Yonamine, e poderá ser visitada até 15 de fevereiro de 2026.

DESPORTO

O Sporting, que esta época já perdeu em Itália na Liga dos Campeões de futebol, visita Turim para defrontar a Juventus, ainda sem vencer na fase de liga de 2025/26, em jogo da quarta jornada da prova.

O bicampeão português ocupa o 11.º lugar, a três de distância da zona de qualificação direta para os oitavos de final, fruto de duas vitórias, nas receções aos cazaques do Kairat, por 4-1, e aos franceses do Marselha, 2-1, e uma derrota em solo transalpino, no estádio do Nápoles, por 2-1.

A situação da Juventus, na qual alinham os internacionais portugueses João Mário e Francisco Conceição, é menos favorável, ocupando a 25.ª posição, a primeira de eliminação direta, após ter concedido dois empates, com Borussia Dortmund (4-4) e Villarreal (2-2) e ter sofrido uma derrota, perante o Real Madrid (1-0).

O jogo entre o segundo classificado da I Liga portuguesa e o sexto do campeonato italiano -- que atingiu nove vezes a final da competição, mas só venceu em 1985 e 1996 -- tem início às 20:00 (hora de Lisboa) e será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.

O Benfica, a outra equipa portuguesa que participa na 'Champions' desta temporada, recebe na quarta-feira os alemães do Bayer Leverkusen, na expectativa de conquistar os primeiros pontos e de melhorar o atual 35.º e penúltimo lugar.

SOCIEDADE

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) realiza um plenário no aeroporto de Lisboa para denunciar "a falta de condições" dos polícias, que estão "totalmente exaustos e desmotivados".

Além do plenário que se realiza, entre as 07:00 e as 11:00 na Esquadra de Controlo e Fronteira, dirigentes da ASPP vão também distribuir no exterior do aeroporto informação aos passageiros sobre a atual situação que se vive no controlo de passageiros nas fronteiras aeroportuárias, uma competência que a PSP herdou há dois anos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Este plenário acontece no dia em que há um maior número de voos de e para fora do espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação de pessoas e mercadorias) o que poderá originar mais constrangimentos, uma vez que o novo Sistema de Entrada/Saída tem causado problemas, principalmente nos aeroportos de Lisboa e Faro.

Para Paulo Santos, é importante realizar, não só o plenário para ouvir os polícias, mas também estar no exterior do aeroporto, na parte das chegadas, para distribuir "algumas informações aos cidadãos no sentido de explicar a razão pela qual os atrasos muitas vezes ocorrem".