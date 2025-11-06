Cristiano Ronaldo “sabia que seria uma estrela, mas ser tão famoso é aborrecido"

Cristiano Ronaldo voltou a ser entrevistado pelo conhecido jornalista inglês Piers Morgan. Hoje, foi tornada pública a segunda parte da referida entrevista em que o craque madeirense voltou a abordar mais alguns assuntos da sua vida pessoal e profissional.

Quero falar sobre a morte de Diogo Jota. Foi chocante. Onde estavas quando soubeste?

“Estava com a Gio no período de descanso, estávamos no ginásio. Não queria acreditar, chorei muito. A Gio pode confimar isso. Foi muito, muito difícil para a família, amigos. Foi devastador. Temos de aproveitar os momentos e não planear muito o futuro. Não faço planos a longo prazo porque tudo pode mudar de um momento para outro. Temos de estar felizes por estarmos aqui. Foi um momento chocante. Ainda sinto a aura na Seleção Nacional, quando metes a camisola. Era um de nós."

Ausência do funeral do Diogo.

“Duas coisas. As pessoas criticam-me muito, não quero saber. Quando tens a consciência tranquila não tens de te preocupar com aquilo que dizem. Depois da morte do meu pai, nunca mais estive num funeral. E onde eu vou é um circo. Não vou porque, se for, a atenção vai para mim. Não gosto de quando passas por um momento sensível faças entrevista. O que é isto? Mostra como a vida às vezes é um circo. Não quero fazer parte desse mundo. As pessoas podem continuar a criticar, senti-me bem com a minha decisão. Não preciso de estar na primeira fila. Estou a pensar na sua família, não preciso de estar nas câmaras para verem o que estou a fazer. Faço por trás. Fizeram uma grande propaganda. Se queres aproveitar um aniversário, não me convides”.

Na primeira entrevista quando estavas na Juventus revelaste que, quando tinhas 13 anos, estavas com fome e tu e um amigo foram ao McDonald's e deram-te hamburgers grátis. Ouvi que dizer que estiveste num aeroporto e encontraste uma das senhoras...

“É engraçado. Estávamos numa área privada e um dos meus amigos disse para eu olhar. Sabes quando vês alguém e reconheces mesmo após 20 anos? Dei um grande abraço à rapariga. A Gio estava comigo, os meus filhos 'papá, quem é?'. Contei a história à minha família. Naquele momento senti que a vida é uma caixa de surpresas. Foi bom. Falei com os meus amigos, vamos fazer algo especial. Prometi-lhes. Já temos o seu número”.

Qual foi a reação dela?

“Ficou em choque. Nunca pensou que a reconhecesse. Quando me viu pensou que não iria falar com ela. Disse-me: 'sei sempre quando vens a Portugal e planeio vir aqui só para te ver e metem-me sempre à parte. Uma das pessoas não veio e eu substituí-a'. É sobre os momentos... Disse para ficarem com o número dela. Quando tivermos tempo, vamos fazer algo especial.”

Dizem que tens a forma física de alguém com 28 anos. Sentes isso?

“Fisicamente, acho que pareço mais novo. Comecei a fazer ginásio aos 12 anos. Tento manter uma consistência na minha vida. Durmo bem, faço uma boa recuperação, trabalho bem no ginásio. É apenas consistência. Se a tiveres torna-se fácil.”

Para que atletas olhas como bons exemplos?

“Que me inspiram? Inspiro-me a mim mesmo. Vejo bons exemplos nos outros desportos. Le Bron James. Também tem 40 anos. Tenho mais cabelo do que ele. Ainda joga basquetebol e está numa boa forma. Modric, Djokovic...”

Wayne Rooney disse que não te odeia, mas que continua a dizer que Messi é melhor...

"Não há problema. Não fico triste com isso. É ok. Podes escolher quem quiseres."

Ainda tens relação com ele?

“Quando jogávamos juntos tínhamos uma boa relação. Não era uma relação como a que tenho com os meus amigos, que vêm jantar comigo. Mas temos uma boa relação. No futebol, não tenho amigos que venham a casa jantar ou almoçar. Tenho boas relações. Sou uma pessoa sociável. Dou-me bem com todos. Mas a palavra amigo é mais profunda. Mas não tenho nada contra ele. É ok. Não é um problema. Respeito, mais quando jogava, ganhámos muitas coisas juntos. Obrigado pelo que disse. Não há problema. Se o vir vou comprimentá-lo. Respeito toda a gente.”

Há algum cenário na tua cabeça em que, tendo em conta o timing, poderás marcar o teu 1000 golo no Mundial?

“Não estou a pensar nisso. Se me perguntares: 'Cristiano, é um sonho ganhares o Mundial?' Não é um sonho. Ganhar um Mundial não vai mudar o meu nome na história. Não vou mentir. O que tenho a certeza é que estou a aproveitar o momento, aprendi com o tempo que o momento é o mais importante. Ainda não estamos qualificados. Joguei com a Hungria em Alvalade, talvez tenha sido o último lá. Nunca saberemos. A minha família estava lá. Venci três títulos por Portugal”.

Acho que o Messi nem é o melhor futebolista argentino... Maradona era melhor.

"Quantos Mundiais venceu a Argentina antes de Messi? São países habituados a ganhar grandes competições. Se o Brasil vencer o Mundial vai ser uma surpresa? Não. Se Portugal ganhar um Mundial será o choque? Sim. Mas na minha cabeça não penso dessa forma. Claro que quero ganhar. Mas não vai mudar a forma como vejo o futebol".

Achas que ganhaste o direito de ser considerado o melhor de todos os tempos?

"Claro. Mas não quero saber disso. A história fala por si. Não há problema. Ganhámos três títulos para Portugal. Estou muito feliz."

Mas ficarias muito feliz por venceres o Mundial?

"Sim, mas... Juro pelos meus filhos. Portugal nunca ganhou. Vamos lutar por isso, mas não me vai definir? Definir o quê? Se sou um dos melhores? Por uma competição? Achas que é justo?"

Achas que és mais bonito que o Beckham?

"Depende. Acho que não tem a ver apenas com a cara. É tudo. Imagina se eu fosse um rapaz normal, de chinelos vermelhos em Copacabana, com uma água de coco...? Achas que não teria chance? Depende da perspetiva."

Se estivem os dois quem terá mais atenção?

"Eu. Eu não sou normal. Sou perfeito (risos)."

Ainda falas com o Ferguson?

"Quando estava em Manchester, falava mais com ele. Vinha a minha casa. É um grande homem. Vou tê-lo sempre no meu coração, ajudou-me na minha carreira".

Tornou-se um pai?

"No futebol, sim. Um grande homem."

Trump recebeu uma camisola de Portugal escrita por ti a dizer: 'jogar pela paz'. O que quiseste dizer?

"O mundo estar em paz é o nosso objetivo. É um dos que pode mudar o mundo. É o meu objectivo. É uma das pessoas mais importantes, se nos pudermos ajudar... Não vejo TV, não consigo. As notícias... Se tiver a oportunidade, gostaria de falar com ele. Aqui, nos EUA. Onde for... Espero sentar-me com ele. Gosto dele porque pode fazer com que as coisas aconteçam".

Trump acredita na paz...

"Espero que o mundo vá na direção da paz em breve. Vou dizer-lhe... temos algo em comum, que partilhamos. Vou dizer-lhe se nos encontrarmos. Tu não sabes"

O filho do Trump é teu fã...

"Também pode vir. Se também quiseres estar..."

São as duas pessoas mais famosas do mundo

"Lanço o debate: quem é mais famoso? Eu ou ele? Acho que sou eu... Acho que, mesmo na mais pequena ilha, conhecem-me."

Já estiveste em algum sítio onde não te reconheram?

"Há 20 anos... mas agora não".

Gostas disso?

"Não, mas é o que é. É aborrecido. Gostaria de não ser tão famoso. É chato".

Podes ter sucesso, mas não serás famoso...

"Assinava por baixo. Claro. Nunca quis ser famoso. Sabia que seria uma estrela, mas ser tão famoso... é aborrecido."