Equipa de resgate privada já está no terreno à procura do turista desaparecido

Os elementos contratados pela família e amigos do turista polaco que desapareceu no passado domingo nas serras da Madeira já se encontram no terreno.

Trata-se de uma equipa privada especializada, que foi contratada pela família através do apoio recebido num peditório online.

Entre estes elementos encontra-se um alpinista bastante experiente em resgate.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa, esta equipa esteve ontem reunida com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, a fim de perceber as diligências que já foram feitas até ao momento.

Hoje esta equipa privada vai realizar as buscas de forma independente, percorrendo novamente os locais já cobertos pelas autoridades regionais.

De referir que durante a última semana a Equipa de Busca e Salvamento da PSP, elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e da Guarda Nacional Republicana estiveram no terreno a efectuar buscas, mas não encontraram nenhuma pista que os levasse até Igor Holewiński.

As buscas por parte das autoridades regionais serão suspensas durante o fim-de-semana, havendo uma nova reavaliação na segunda-feira.

A família mantém a esperança de encontrá-lo com vida.