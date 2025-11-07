Homem que sofreu descarga eléctrica na Camacha caiu de três metros e ficou inconsciente

O homem de 37 anos que sofreu uma descarga eléctrica na zona do Vale Paraíso, na Camacha, encontrava-se a trabalhar numa lavandaria.

Segundo foi possível apurar, na sequência do acidente o trabalhador sofreu uma queda de aproximadamente três metros e ficou inconsciente.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram mobilizados para o local, e socorreram o homem que deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido encaminhado para a sala zero.

Um outro trabalhador que presenciou o acidente sentiu-se mal ao ver o amigo inanimado e teve também de receber assistência no local.

O homem foi também transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.