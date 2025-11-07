Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao árbitro do Estoril-Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, hoje, as avaliações das exibições dos árbitros e VAR da nona jornada da I Liga. A recepção do Benfica ao Arouca, dirigida pelo madeirense Hélder Carvalho, e o duelo entre Estoril e Nacional, arbitrado por Miguel Fonseca, foram os únicos jogos que tiveram apreciações negativas, tendo sido ambos avaliados com “insatisfatório”.

O jogo do Nacional no Estoril – empate, 1-1- ficou marcado por uma grande penalidade assinalada contra a formação alvinegra, que deu o empate ao Estoril, mas que quase todos 'especialistas' de arbitragem consideraram que foi mal assinalada.