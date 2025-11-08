Madeirense Madalena Fernandes estreia-se amanhã no Madeira Ladies Open
Amanhã vai ser um momento marcante para a jovem madeirense Madalena Fernandes, que repete a presença neste ITF W50 Madeira Ladies Open, prova dotada com 40 mil dólares em prémios e que vai decorrer nos renovados courts da Quinta Magnólia, no Funchal, de 9 a 16 de Novembro, informa a organização.
Assim, "a tenista de apenas 15 anos, vai defrontar na primeira ronda do qualifying a norte-americana radicada em Portugal, Baylen Brown, a partir das 13 horas", refere. Pode acompanhar tudo sobre a prova no site oficial da ATMAD (Associação de Ténis da Madeira) no endereço https://atmad.pt/.
"Com a experiência acumulada neste último ano, em que competiu por essa Europa fora, a representante lusa vai ter algumas possibilidades de discutir o resultado caso se mantenha com a tranquilidade necessária e consistência ao longo do encontro", calcula a organização numa nota de imprensa. "A vencedora vai defrontar na ronda de acesso ao quadro principal a neerlandesa Madelief Hageman".
Já nos restantes duelos, que estão agendados para segunda-feira, "a belga Jana Otzipka defronta a alemã Carolin Raschdorf, a luxemburguesa Marie Weckerle tem como oponente a sueca Lea Nilsson, a germânica Valentina Steiner joga com a norte-americana Jamilla Snells e a alemã Eva Bennemann defronta a ucraniana Daria Yesypchuk", realça.
"Milana Zhabrailova, da Rússia tem como oponente a britânica Katy Dunne, Carmen Lopez Martinez, de Espanha, encontra-se com Summer Yardley, da Grã-Bretanha e a romena Briana Szabo vai querer impor o seu ténis ante a belga Polina Bakhmutkina", acrescenta.
De referir que "no quadro principal estão já Ana Filipa Santos, Sara Lança, Milla Sequeira, todas brindadas com um wild card (convite da organização) para estar entre as melhores".
Além do link referido acima também pode acompanhar o Madeira Ladies Open nas redes sociais Facebook https://www.facebook.com/associacaotenismadeira e Instagram https://www.instagram.com/associacaotenismadeira/.