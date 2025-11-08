Acidente interrompe Rali Porto Santo

A dupla Paulo Jesus/Artur Ferreira sofreu um acidente, na terceira classificativa, que obrigou a interromper o Rali Porto Santo, nesta manhã de sábado, 8 de Novembro.

As equipas de socorro já foram mobilizadas.

O momento foi registado em vídeo:

Fonte: Vídeo StreamMadeira

A oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira conta com oito classificativas, disputadas ao longo dos dias 7 e 8 de Novembro. Há 44 duplas inscritas.