 DNOTICIAS.PT
Desporto

Acidente interrompe Rali Porto Santo

Veja o vídeo

None Ver Galeria
Foto For Fun

A dupla Paulo Jesus/Artur Ferreira sofreu um acidente, na terceira classificativa, que obrigou a interromper o Rali Porto Santo, nesta manhã de sábado, 8 de Novembro.

As equipas de socorro já foram mobilizadas.

O momento foi registado em vídeo:

  • Fonte: Vídeo StreamMadeira

A oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira conta com oito classificativas, disputadas ao longo dos dias 7 e 8 de Novembro. Há 44 duplas inscritas. 

Miguel Nunes domina no arranque do Rali do Porto Santo

Miguel Nunes foi o mais rápido na Super Especial do Rali do Porto Santo, disputada esta noite, abrindo da melhor forma a oitava e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.<br>

0
 Comentários