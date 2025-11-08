Acidente interrompe Rali Porto Santo
A dupla Paulo Jesus/Artur Ferreira sofreu um acidente, na terceira classificativa, que obrigou a interromper o Rali Porto Santo, nesta manhã de sábado, 8 de Novembro.
As equipas de socorro já foram mobilizadas.
O momento foi registado em vídeo:
- Fonte: Vídeo StreamMadeira
A oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira conta com oito classificativas, disputadas ao longo dos dias 7 e 8 de Novembro. Há 44 duplas inscritas.
Miguel Nunes domina no arranque do Rali do Porto Santo
Miguel Nunes foi o mais rápido na Super Especial do Rali do Porto Santo, disputada esta noite, abrindo da melhor forma a oitava e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.<br>