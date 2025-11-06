Neve fecha acesso ao maciço central da Serra da Estrela

A neve que caiu esta noite na Serra da Estrela, a primeira da época, e o vento que se faz sentir no ponto mais alto do continente levaram ao fecho da Estrada Nacional (EN) 339 que atravessa o maciço central, disse a Proteção Civil.

"A estrada entre os Piornos, no concelho da Covilhã, e a Lagoa Comprida, no concelho de Seia, bem como o acesso à Torre, estão encerrados desde as 21:30 devido à neve, que caiu com intensidade esta noite, e também por causa do vento forte", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha previsto aguaceiros para a noite desta quarta-feira na região da Serra da Estrela, que podiam ser de neve acima dos 1.600 a 1.800 metros de altitude devido a uma descida acentuada da temperatura.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o IPMA.