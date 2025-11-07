Gonçalo Tabuaço afastado do plantel principal do Marítimo

Segundo o que o DIÁRIO apurou, Gonçalo Tabuaço não integrou os trabalhos do plantel principal do Marítimo nas últimas duas sessões, que decorreram ontem e hoje.

O motivo ainda não possível descortinar, mas o guardião maritimista foi sujeito a um processo disciplinar.

Contactado pelo DIÁRIO, o presidente do Marítimo adiantou que se trata de um “assunto do foro interno que está resolvido”, referindo que o atleta “na próxima semana integrará na sua plenitude os treinos”.

Questionado sobre o motivo do afastamento, Carlos André Gomes afirmou que “o foco é a equipa e o jogo, tudo o resto é um não problema”.

O técnico Vítor Matos tem conferência de imprensa, às 14h30, para realizar a antevisão ao embate diante do Paços de Ferreira, para a 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol e, este deverá ser um dos temas abordados.