 DNOTICIAS.PT
Desporto

Gonçalo Tabuaço afastado do plantel principal do Marítimo

O guarda-redes maritimista está temporariamente impedido de treinar com a comitiva liderada por Vítor Matos, mas presidente do Marítimo classifica como um "não problema" e garante que o foco está na equipa e no próximo jogo

Foto: Aspress
Foto: Aspress

 Segundo o que o DIÁRIO apurou, Gonçalo Tabuaço não integrou os trabalhos do plantel principal do Marítimo nas últimas duas sessões, que decorreram ontem e hoje.

O motivo ainda não possível  descortinar, mas o guardião maritimista foi sujeito a um processo disciplinar.

Contactado pelo DIÁRIO, o presidente do Marítimo adiantou que se trata  de  um “assunto do foro interno que está resolvido”, referindo que o atleta “na próxima semana integrará na sua plenitude os treinos”.

Questionado sobre o motivo do afastamento, Carlos André Gomes afirmou que “o foco é a equipa e o jogo, tudo o resto é um não problema”.

O técnico Vítor Matos tem conferência de imprensa, às 14h30, para realizar a antevisão ao embate diante do Paços de Ferreira, para a 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol e, este deverá ser um dos temas abordados.

0
 Comentários