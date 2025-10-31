Poupança: há dicas que não pode esquecer

Celebra-se hoje o Dia Mundial da Poupança, uma data para assinalar fomentar as acções que, tomadas no presente, podem e devem preparar o futuro. Há dados que apontam para que as famílias reformadas tenham, em média, 4 créditos activos, uma informação que preocupa.

A poupança com vista à reforma é uma das principais preocupações para associações como a Deco Proteste, até porque “a esperança média de vida continua a aumentar e o valor das pensões a diminuir". É nesse sentido que a associação defende “incentivos fiscais progressivos, produtos transparentes e educação financeira acessível a todas as idades”.

Por isso, cada vez mais é necessário optar por começar a poupar, mesmo que em pequenas quantidades e tomar decisões que se venham a revelar proveitosas no futuro.

De acordo com a Deco, os produtos financeiros mais procurados pelos portugueses são os Planos Poupança Reforma (PRR), mas é possível também poupar-se através de certificados de aforro e do tesouro, seguros de capitalização, carteiras de fundos de investimento, acções e imóveis. A verdade é que o PRR revela-se “uma das melhores e mais fáceis formas de poupar para a reforma”. Trata-se de uma solução de aforro a prazo, para a reforma e com garantia de benefícios fiscais, quer “à entrada”, na subscrição, quer “à saída”, no resgate.

Entre as dicas deixadas está a necessidade de se poupar desde cedo, mas também de ter um esforço de poupança regular, isto significa que, não importa se a regularidade mensal, trimestral ou anual, o importante mesmo é que esse reforço aconteça. As aplicações devem igualmente ser escolhidas de acordo com a idade e não se deve tocar na poupança acumulada para a reforma. Se o dinheiro que poupou tem por objectivo servir aquando da aposentação, não deve servir-se dele antes dessa época, sob pena de não ser capaz de o repor. Em caso de emergência deve ter uma poupança para esse mesmo fim.

Esteja atento às burlas

Uma forma de ‘poupar’, ou pelo menos de não perder dinheiro, é estar atento às burlas. Muitas vezes, sendo enganados seja presencialmente ou on-line, vimo-nos obrigados a recorrer a poupanças para fazer face a essas situações.

Nesse sentido, deve estar atento a questões básicas como as fraudas através de internet e de sms. Cada vez mais é comum os burlões recorrerem a SMS, que espelham os contactos de organizações fidedignas para ter acesso aos dados dos cartões bancários. Não partilhe quaisquer informações pessoais ou bancárias e desconfie sempre quando lhe cobram dinheiro por serviços que não requisitou. Entre as burlas mais recentes estão mensagens de cobrança de taxas alfandegárias, devido a encomendas realizadas on–line, usando como ‘fachada’ os contactos dos CTT. Desconfie sempre dos pedidos de pagamento, ainda para mais quando estes não são habituais.

Promoções nem sempre são benéficas

A última sexta-feira de Novembro é já mundialmente conhecida como Black Friday, sinónimo de promoções ‘de encher o olho’. Na verdade, estas reduções de preço nem sempre são reais e, pese embora as autoridades nacionais estejam atentas a flutuações de preço para evitar enganos aos clientes, a verdade é que nem tudo são boas promoções.

Desde logo, compre apenas aquilo que necessita. Não se deixe levar pelos preços baixos, que motivam compras por impulso. Faça uma lista daquilo que realmente precisa e compare preços. Muitas lojas começam já com promoções referentes à Black Friday, como forma de potenciar as vendas já nesta altura. Não se deixe levar.

Poupança também se faz em casa

Para poupar, ao invés de olhar apenas para a carteira, deve igualmente olhar para a sua casa. Ter atenção aos gastos relacionados com a electricidade, com o consumo de água e com a cozinha podem representar grandes poupanças. Gestos simples como apagar as luzes, não deixar as torneiras a correr águas desnecessariamente e cozinhar apenas as quantidades necessárias são parte das atitudes que podem representar poupança.