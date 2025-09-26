Aluna da Escola Francisco Franco foi 'Astronauta por um Dia' durante 2 horas

Júlia Barros, aluna do curso de Ciências e Tecnologias do 11.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, "foi uma das 30 finalistas nacionais que participou, no passado fim de semana na ilha de Santa Maria, Açores, na iniciativa 'Astronauta por um Dia', da Agência Espacial Portuguesa", noticia a escola em nota enviada hoje.

"Para concretizar o sonho de viajar em gravidade zero, a jovem estudante de 'Engenharias' da Francisco Franco, tal como os mais de 600 alunos que se candidataram a ser 'Astronauta por um Dia', foi submetida a um processo de seleção que ultrapassou sucessivamente até se tornar uma das 30 finalistas", acrescenta.

Contando como foi o processo até essas duas horas a ser astronauta, a Francisco Franco frisa que "as fases do processo de seleção por que passou foram as seguintes: Inscrição e Apresentação; Memória, Velocidade e Raciocínio Espacial; Aptidão Física; Entrevista e Fase Final. Nos voos parabólicos, o avião sobe até cerca de seis mil metros de altitude antes de iniciar uma série de manobras de ascensão e queda, as chamadas parábolas. Ao longo destas manobras são recriados diferentes ambientes de gravidade. Na primeira fase, os passageiros sentem os efeitos da gravidade como se estivessem em Marte e, na segunda, na Lua. Já na terceira fase é possível experimentar uma sensação de gravidade zero, em ciclos de cerca de 20 segundos".

Assim, "nos voos, com uma duração típica a rondar duas horas, são realizadas 15 parábolas, com os jovens a experimentarem entre cinco e seis minutos de gravidade zero", destacando ainda que "no âmbito da participação na atividade 'Astronauta por um Dia', Júlia Barros contou com o apoio do programa 'Provas Dadas' da Direção Regional de Juventude.

Recorde-se que "Júlia Barros foi a segunda aluna da Francisco Franco a ser 'Astronauta por um Dia', depois de Daniela Ferraz, no ano letivo 2023/2024, ter sido pela primeira vez finalista nacional", conclui.