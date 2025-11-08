Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Novos pensionistas saem a receber mais do que nunca. Quase 600 funcionários deixam os quadros públicos até final de 2025, com pensão média de 1.734 euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 13.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Visão clara e prudência na revisão da Lei das Finanças Regionais. A 1.ª edição das ‘Conferências da Autonomia’ abordou o tema ‘Modelo Financeiro’ e contou com os antigos ministros Carlos Tavares e Fernando Medina.

Invest Madeira marca presença na 10.ª Web Summit. Cimeira tecnológica arranca na segunda-feira. Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues vão a Lisboa promover a Região como destino de investimento, inovação e tecnologia

Fique também a saber que O essencial é agir. Leonardo Gonçalves e Bruna Pires partilharam experiências de superação e empreendedorismo no TEDxMadeira Salon

E, por fim, IASaúde garante que há 20.465 utentes à espera de reembolso de despesas

