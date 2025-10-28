Festa da Castanha da Serra volta animar serras do Campanário

No próximo dia 9 de Novembro realiza-se a 14.ª edição da Festa da Castanha da Serra, na Achada do Boeiro, nas serras do Campanário.

A Associação Desportiva do Campanário, entidade organizadora, acompanhada dos apoios da Câmara Municipal de Ribeira Brava e Junta de Freguesia de Campanário, apresentam este evento como "uma festa diferente, em plena serra, no meio dum chão de castanheiros, e com um espírito popular de valorização das zonas serranas do Campanário e Ribeira Brava".

O programa do evento para o domingo, inclui barracas com a gastronomia serrana associada às castanhas, animação popular e espontânea com grupos de despique e acordeões, passeios a pé, passeios a cavalo, jogos tradicionais, tudo no meio da natureza, numa zona da maior extensão contínua de castanheiros da Madeira.

A organização tem transportes, pacotes com refeições e caminhadas com inscrição prévia na Associação Desportiva do Campanário, mas também convida as famílias a fazerem um passeio diferente na natureza participando numa festa popular, facilitando a deslocação com sinalética desde a saída da via rápida no Campanário até ao local do evento.